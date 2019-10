Jonna Pechter: milles eestlaste tarkus ja innovaatilisus väljenduvad?

Eesti edu taga on tublid, haritud ja ettevõtlikud inimesed ning hea ettevõtluskliima, kuid mis on toonud meid siia, ei vii meid enam edasi, kirjutab Bigbank Eesti äriüksuse juht Jonna Pechter.

Jonna Pechter. Foto: Erakogu

Eesti positsioneerus tänavu Cornelli ülikooli, INSEADi ja maailma intellektuaalse omandi organisatsiooni koostatavas globaalse innovatsiooni indeksis 129 riigi hulgas 24. kohale.,