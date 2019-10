Marina Kaljurand: kasvatame idusid, mitte umbusku

Olen viimastel nädalatel jälginud Eestis toimuvat arutelu idufirmade üle ja see pole julgustav ega tulevikku vaatav. Otse vastupidi – murelikuks tegev, kirjutab Euroopa Parlamendis idufirmade toetusrühmaga liitunud Marina Kaljurand (SDE).

Marina Kaljurand. Foto: Andras Kralla

Endise diplomaadi ja välisministrina tean, kui tähtis on igale riigile rahvusvahelised edulood, mis tõmbavad tähelepanu, aitavad ligi meelitada investeeringuid ja turiste. See on põhjus, miks olen kõigis oma varasemates ametites püüdnud toetada Eesti ettevõtteid ja iduettevõtteid – alustades saatkonnas toimuvatest promoüritustest ja lõpetades äridelegatsioonide juhtimisega.