SmartCap: Eesti idud peavad tegema rohkem koostööd teadlastega

SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai soovib Startup Estoniaga koostöös läbi viidava uuringu abil leida viise kuidas tuua start-up ja teaduskogukond teineteisele lähemale. Foto: Eiko Kink

Eesti riigi riskikapitalifondi valitseja SmartCap koostöös Startup Estoniaga viib läbi mahuka uuringu, et kaardistada kapitali kättesaadavuse probleeme Eesti iduettevõtete jaoks. Smartcapi juhatuse liikme Sille Pettai sõnul tuleb rohkem pöörata tähelepanu start-up kogukonna ja teadusasutuste koostööle.

SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai tõi välja, et valdav osa riskikapitaliinvesteeringuid on täna koondunud IKT-valdkonda ning muud sektorid tunnevad riskikapitali rahastuse puudust. “Kaalukal osal Eesti iduettevõtetest puudub koostöö ülikoolide ja teadusasutustega, mis näitab, et innovatsioonile ja teaduspõhiste ettevõtete tekkele tuleb pöörata senisest palju rohkem tähelepanu,“ selgitas Pettai.