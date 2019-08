Peatamatult kasvavad andmehiiud söövad idud kiiresti ära

Järelevalveorganid ei suuda alati kohe koondumise kahjulikku mõju tuvastada ning ühinejad võivad hindamisprotsessis informatsiooniga manipuleerida. Nii juhtus näiteks Facebooki ja WhatsAppi ühinemisel. Foto: Reuters/Scanpix

Digiplatvormid saavutavad kiiresti turul domineeriva positsiooni ning tulevikus neile konkurentsi pakkuvad idufirmad ostetakse kiirelt ära, kui need oma pea välja pistavad.

See on tekitanud uudse olukorra Euroopa Komisjoni jaoks, sest Euroopa Liidu üks olulisi eesmärke on vaba konkurentsi tagamine ja soodustamine. Millised ohud kaasnevad digiplatvormidega, mille sisuks on äri andmetega ning mis kasvavad meeletu kiirusega?