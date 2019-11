Paul Künnap: soovitame klientidel Eestist lahkuda

Oleme sunnitud igapäevaselt soovitama oma klientidele lahkumist, sest Eestis kehtivad seadused ei sobi kokku rahvusvaheliselt toimiva äriga, kirjutab advokaadibüroo Sorainen partner Paul Künnap.

Paul Künnap. Foto: Sorainen

Möödunud nädalal kritiseeris siseministeerium kava muuta äriseadustikku nii, et ühehäälsel osanike otsusel oleks võimalik loobuda osaühingu osade müügi korral notariseerimise nõudest. Kuna siseministeeriumi seisukoht on avalikkuses kajastatud, on paslik sellele ka avalikkuses vastata. Siseministeeriumi kriitika järgi seaks muudatus ohtu Financial Action Task Force'i (FATF) soovitustele vastavuses olemise. Selline seisukoht on arusaamatu ja eksitav ning jätab mulje, et rahapesu tõkestamise meetmetest on saanud malakas, millega võib virutada ükskõik mille pihta.