Peeter Schamardin: pensionireform näitab kahte nägu

Ajal, mil pensionireformi põhiline arutelu käib lihtsa küsimuse ümber – kas raha välja võtta või sambasse jätta –, vaatab teadlik pensionikoguja olukorda hoopis läbi teiste prillide: kuidas tulevasest reformist maksimaalselt kasu saada, kirjutab SEB Varahalduse äriarendusjuht Peeter Schamardin.

Peeter Schamardin. Foto: Andras Kralla

Keskmise eestlase II pensionisamba säästud on praegu 6300 eurot: selle numbri sees on nii pensioniajaks mitukümmend tuhat eurot säästnud kui ka paarisajaste säästudega inimesi. II sambasse kogutud summa mediaan on praegu 4500 eurot, mis tähendab, et pooltel II sambas osalejatel on kogutud sellest summast vähem ja pooltel rohkem.