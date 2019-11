Tõnu Toompark: kinnisvaraettevõtjad tunnevad end kindlamalt

Kinnisvaraettevõtjate ja tippspetsialistide kindlustunne nii äripindade kui ka elamispindade turu puhul on tugevam kui aasta tagasi, kirjutab Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse liige Tõnu Toompark liidu uuringule tuginedes.

Tõnu Toompark. Foto: Meeli Küttim

Jätkuvalt on ettevõtjate ootus suurendada nii töötajate arvu kui ka ettevõtte käivet. Äripindade turu puhul on ettevõtjate ootused pisut negatiivsemad. Uuringust paistab välja ootus, et äripindade tehinguid jääb vähemaks ja hinnad on surve all. Siiski on eelmise aastaga võrreldes ootused pisut positiivsemad.