Brigitta Jõgi: kes peab töötamiskõlblikuks tegema kaugtöötaja kodu?

Kaugtöö on nii töötaja kui ka tööandja jaoks paindlik ja ahvatlev võimalus, kuid kätkeb endas ka riske. Suur murekoht seoses kaugtööga on töötervishoid ja -ohutus, kirjutab Grant Thornton Balticu noorem õigusnõustaja Brigitta Jõgi.

Brigitta Jõgi. Foto: Grant Thornton Baltic

Võrdse kohtlemise printsiibi tõttu ei saa kaugtöötaja suhtes teha järeleandmisi tööohutuse nõuete täitmisel. Tööandja kohustus on tagada töötajate ohutus ja tervis kõikides tööga seotud aspektides. Reaalsuses aga nende kohustuste täitmist kehtiv õigus ei reguleeri ehk see on n-ö hall ala, mis kindlasti vajab seadusandja tähelepanu.