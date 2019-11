Ain Hanschmidt: sõna jõul edukasse Eestisse

Idee läbikirjutamine lööb tihti ka kirjutajal enda pildi selgemaks. Mida rohkem eripäraseid ideid ja valikut, seda parem saab tulemus, seda edukam saab Eesti olema, kirjutab Eduka Eesti arvamuskonkursi toetaja, Eesti Gaasi suuromanik Ain Hanschmidt.

Ain Hanschmidt. Foto: Andres Haabu

Iga liikumise taga on jõud. Praeguses infoühiskonnas on selleks jõuks sõna. Liikuma hakkamiseks, liikumiseks piisab ühest sõnast. Võib vaja minna vaid loetud sõnu, et pikka aega püsinud tasakaal paigast ära lükata. Seejärel algab jälle uue tasakaalu paika sättimine. Seega võime vana füüsikaseadust uutest tuultest tulenevalt kaasajastada: iga liikumise/jõu taga on sõna/idee.