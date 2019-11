Jüri Raidla: muutmine ja muutumine olgu meie mantra

Arvestades meie eeliseid ja ressursse, peame suutma leida erinevate prioriteetide hulgast kõige olulisemad, mis võiks tagada meie eduloo kestlikkuse, õigesti valida ja otsustada, kirjutab Eduka Eesti arvamuskonkursi toetaja, Ellex Raidla vanempartner Jüri Raidla.

Jüri Raidla Foto: Liis Treimann

Muutmine ja muutumine peaks olema meie mantra! Eesti rahvatarkus käsib üheksa korda mõõta ja üks kord lõigata. Praegu ei ole Eestil enam luksust mitmeid kordi mõõta ja mitmeid kordi lõigata. Praegu oleme seisus, kus meie mõõtjate ja lõikajate read on hõredad, rääkimata pidevate muutuste tuules toimuvast võidujooksust ajaga ning teiste riikidega. Seega peame olema veelgi hoolikamad valimaks, millega tegeleme ning kuidas me tegeleme. Otsustamisprotsess ise on muutunud edufaktoriks. Konsensuse poole püüdlemine on õige eesmärk, konsensuse käsitlemine otsuse tingimusena on sageli aga võrdne otsustamatusega ja sellest johtuva hilinemisega. Hilinemise korral tõdeme, et polegi enam justkui midagi lõigata. Ja nii võime mõõtma jäädagi, kuid mitte oma, vaid teiste tulemusi.