Ingmar Kurg: musta turu hallid varjundid

E-sigareti turu ülereguleerimise ohud on realiseerunud. Eestis kasvanud märgatavalt harrastuskeemikute osakaal, eriti noorte seas ja populaarsust on kogunud kaubandusekskursioonid Lätti, kirjutab NNA Suitsuvaba Eesti juhatuse liige Ingmar Kurg.

Ingmar Kurg. Foto: Erakogu

2016. aastal alanud aruteludel e-sigareti vedelike aktsiisi üle hoiatasid nii tarbijad kui ka müüjad rahandusministeeriumi ja riigikogu, et liialt kõrge aktsiisi kehtestamise tulemusena elavneb must turg. Sellest hoiatusest hoolimata otsustas riik alates 2018. aasta märtsist kehtestada e-sigareti vedelikule aktsiisi suurusega 200 eurot/liiter. Tulemuseks oli aktiivsem must turg, suurem isesegajate hulk ja piirikaubandus.