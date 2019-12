Peeter Tammistu: riigi kellavärk vajab kaasajastamist

Riigi tippametnike rabe kaadripoliitika pole üksikjuhtum, vaid süsteemne viga, mis mürgitab kogu ühiskonda ja õõnestab usaldust riigi toimimise vastu üldiselt, kirjutab majandusanalüütik, endine konkurentsiameti juht Peeter Tammistu.

Peeter Tammistu Foto: Arno Mikkor

Kui poliit- ja bürokraatiamaailma kokkupõrked teid nõutuks teevad, siis lugege rahustuseks suurepärast Briti huumoriklassikat „Jah, härra (pea)minister“ nagu seletavat sõnaraamatut. Sissevaade bürokraatiamaailma näitab kätte allikad, miks need kaks maailma/võimu üksteiselt pidevalt mõõtu võtavad: „Vastab kahtlemata tõele, et mõned riigiametnikud on ebakompetentsed, aga kindlasti mitte nii ebakompetentsed, et mõni poliitik oleks võimeline märkama. Hoopis parem mõte oleks see, kui riigiametnikel oleks õigus kõrvaldada poliitikuid ebakompetentsuse pärast, kuid selline asi on kahjuks ülimalt ebatõenäoline, kuna tühjendaks sisuliselt kogu Alamkoja, kõrvaldaks kogu valitsuskabineti, tähendaks demokraatia lõppu ja vastutustundliku valitsemisajastu algust.“ (J. Lynn, A. Jay „Jah, härra peaminister“, Varrak 1999, lk. 202). Vaat nii.