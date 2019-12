Tarvo Lindma: rahapesuvastase võitluse varjuküljed, osa 1/2

Rahapesu ja terrorismi tõkestamine on igati vajalikud ja möödapääsmatud, kuid suures võitlustuhinas on jäänud tagaplaanile või lausa märkamata mitmed sellega kaasnenud negatiivsed arengud ja mõjud ettevõtluskeskkonnale, kirjutab advokaadibüroo Supremia partner, vandeadvokaat Tarvo Lindma.

Tarvo Lindma. Foto: Liis Treimann

Kellelegi ei ole enam uudis see, et pangas iga vähegi märkimisväärsema raha ülekande tegemiseks või laekunud summa kättesaamiseks tuleb anda põhjalikke selgitusi, eriti kui see ülekanne läheb või tuleb välismaalt. Samuti ei ole uudis see, et pea iga kord, kui pangakontorisse lähete, ja aeg-ajalt ka internetipangas, „sunnitakse“ teid uuendama ja kinnitama enda andmeid, seoseid ja huvisid (õigemini nende puudumist).