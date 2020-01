Janar Holm: suur raudtee võib takerduda pisiasjadesse

Veel alles mõnda aeg tagasi pidid ligi 6 miljardit maksva raudteeprojekti puhul isegi 5000eurosed arved ootama kolme riigi esindajatest koosneva nõukogu heakskiitu. Riigikontrolör Janar Holm vaatleb sümptomeid, mis Rail Balticu ehitust pidurdavad, millest keskne on riikide koostöövõime.

Janar Holm. Foto: Andras Kralla

Kui kolme riigi riigikontrolli-asutused saatsid ühist raudtee-ehitust vedavale Lätis asuvale keskettevõttele kriitilise auditiaruande, vastas RB Rail mõneti etteheitvalt, et „aruanne ei keskendu projekti hetkeseisule, vaid vaatab pigem selle ajalugu.“ Mingis mõttes on see paradoksaalselt ka õige. Näiteks on ajalooks saanud raudtee Eesti osa maksumuseks kavandatud 1,35 miljardit, mida siiani igal pool avalikkuses kasutatakse.