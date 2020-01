Meelis Mandel: ma olen tunneli ja raudtee usku

Tallinna–Helsingi tunnel ja raudteeühendus Berliiniga ehk Rail Baltic. Ma olen olnud kõigi nende aastate jooksul, mil noist projektidest on räägitud, tulihingeline mõlema algatuse pooldaja, kirjutab Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

Meelis Mandel. Foto: Raul Mee

Seetõttu on kahju, et mõlemad projektid on sumbumas. Tunne on sama kui Reformierakonna valitsuse ajal, mil põikpäiselt keelduti ühendusteid Tallinna, Pärnu ja Tartu vahel neljarajaliseks tegemast ja selleks vajadusel ka laenu võtmast.