Komisjoni esindajad: meil on oskusteave ja tehnoloogia, leiame ka 100 miljardit

Õiglase ülemineku mehhanism aitab kaasata kõiki ning tagada jõukuse, heaolu ja keskkonnasäästlikuma tuleviku järgmistele põlvkondadele, kirjutavad Euroopa Komisjoni rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiv asepresident Frans Timmermans ja ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira.

Frans Timmermans. Foto: Georges Boulougouris

Rohelise kokkuleppega ettenähtud üleminek on ühtaegu nii eetiline kohustus kui ka majanduslik võimalus. Kui tahame kaitsta oma tervist ja heaolu ning tagada, et meie planeet säiliks ka tulevastele põlvedele, peame kohandama oma tootmis- ja tarbimisharjumusi. See on ainus võimalus, sest teist planeeti meil ei ole.