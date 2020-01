Taavi Minnik: Putini perestroika? Ärge ajage naerma!

Pole esimene kord maailma ajaloos, kui diktaator kuulutab välja muudatused ja kutsub võimu juurde tehnokraate, samas mitte midagi muutmata, kirjutab ajaloolane Taavi Minnik.

Taavi Minnik. Foto: Jüri Vlassov

Dmitri Medvedevi valitsuse errusaatmine ja Vladimir Putini poolt väljakuulutatud põhiseaduse muudatused panid eile Venemaa poliitika vaatlejad kihama. Muidugi leidub sellistel puhkudel Läänes paar valveidiooti, kes kuulutavad, et see on uue perestroika ja liberaliseerimise stardipauk, kuid vaevalt et neid „liberaliseerimise-kuulutajaid“ enam tõsiselt võetakse, lubati liberaliseerimist ju nii Araabia kevade kui ka Kim Jong-uni võimule tulles. Rääkimata Putinist endast – 2000ndate algul oli neid, kes leidsid, et „noor ja kannab kampsunit, järelikult igati läänelik sell“ (kui mõnevõrra utreerida).