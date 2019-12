Tööjõu pudelikael tuleb kõrvaldada

Vaatamata majanduskasvu aeglustumisele ja tööjõunõudluse vähemisele on tööjõupuudus probleem, millega tuleks tegeleda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Eesti Panga värske prognoosi kohaselt kaotab täistuuridel töötanud Eesti majandus hoogu, kuid selle hetkeseisul pole viga midagi. Majapidamiste laenukoormus on vähenenud, säästud on kasvanud. Maksutulud on järgmistel aastatel tavapärasest suuremad. Meil on läbi aegade suurim hõivatute osakaal ühiskonnas. Majanduskriisi ega järsku langust ei paista kusagilt. Ka nii mõnedki Äripäevaga rääkinud ettevõtjad ei näe muretsemiseks põhjust. Näiteks Bigbanki omanik Parvel Pruunsild kriisi ei usu ja märke sellest ei näe. Teised ütlevad, et kriisi võib võtta ka isetäituva ennustusena.