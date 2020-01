Läti töötajate puudus pani sisserände üle arutama

Foto: Meeli Küttim

Läti toitlustusäri kannatab terava tööjõupuuduse käes, puudu on vähemalt 5000 inimest ja vaja on kõiki alates nõudepesijatest kuni ettekandjateni, vahendab Läti rahvusringhääling. See on tõstnud arutelu sisserändepoliitika üle.

Pisut aitavad tööjõupuudust praegu leevendada kolmandatest riikidest pärit tudengid, kes vajavad lisatööd.