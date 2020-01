Jüri Raidla: olen pragmaatiline optimist

2020. aasta majanduse väljavaadete suhtes tunnen pragmaatilist optimismi, mis saab tõeks, kui meie enda loits seda optimismi emotsionaalseks pessimismiks ei pööra, kirjutab advokaadibüroo Ellex Raidla vanempartner Jüri Raidla.

Riigireformi konverents ja kontseptsiooni üleandmine. Jüri Raidla märkmed. Foto: Liis Treimann

Turud on teatavasti samavõrd psühholoogilised kui majanduslikud nähtused. Eesti rahvaloomingus on olnud loitsimise teemal oma koht. Ehk kui seda võsavillemit ikka põllu peal järjekindlalt loitsiti, siis lõpuks see hunt sealt metsast ka välja ilmus! Viimased aastad on majanduses hästi läinud, advokaadid näevad majanduse head seisundit eeskätt läbi tehingute turu prisma.