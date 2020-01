Märt Aro: teeks haridusest Eestile tuluartikli

Liigume industriaalühiskonnast infoühiskonda, aga meie koolisüsteem on ligi kakssada aastat vana ning loodud industriaalühiskonna tippajastul. Kas industriaalühiskonna jaoks loodud süsteem on infoühiskonna jaoks endiselt see, mida vaja on, arutleb DreamApply.com-i kaasasutaja ja Nordic EdTech Forum “N8” juhatuse esimees Märt Aro.

Märt Aro. Foto: erakogu

On päris palju argumente selle poolt, et koolisüsteem oleks vaja tõsiselt üle vaadata. Tuleks küsida fundamentaalseid küsimusi, mis on hariduse roll kahekümne esimesel sajandil ja mis oskusi täpselt ikkagi oleks vaja lastel omandada elus edukalt hakkama saamiseks.