Mari-Liis Orav: 5 õppetundi isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud trahvidest

Kuigi isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamise esimene aasta sai ametlikult läbi mullu mais, on ka praegu hea aeg, et vaadata tagasi ja teha kokkuvõte sellest, mida poolteist aastat isikuandmete kaitse üldmäärust ja sellega seotud trahve Euroopa Majanduspiirkonnas on meile õpetanud. Ülevaate koostas advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Mari-Liis Orav.

Mari-Liis Orav. Foto: Erakogu

1. Isikuandmete töötlemise põhimõtted on olulised