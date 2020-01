Pille Lehis: andmekaitses peab valitsema minimalism

Kas peaksime kõiki tänapäeva võimalusi kasutama äppidena, mis muidu elu lihtsaks ja efektiivseks muudavad, aga mille kasutustingimusi meil aega lugeda ei ole? Vastus on, et jah, aga peame endale üht-teist teadvustama, kirjutab andmekaitse inspektsiooni peadirektor Pille Lehis.

Pille Lehis Foto: Andmekaitse Inspektsioon

Üks Eesti ulmekirjanik on veel enne digiplahvatust arutlenud, et pime keskaeg sobib ulmejuttudeks kõige paremini, sest siis oli info kättesaamine raske. Seetõttu on raamatukangelaste eludesse võimalik üles ehitada igasuguseid fantaasiamaailmu, just selliselt nagu kirjaniku mõttelend seda parasjagu vormib.