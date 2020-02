Külli Karing: kestlik turism, säästev reisimine

Üks turismimaailma tänase ja homse suund on kestlik turism ehk siis inglise keeli vast juba tuttavamana kõlav sustainable tourism, kirjutab Eesti Turismifirmade Liidu president Külli Karing.

Külli Karing. Foto: Erakogu

See sõnapaar on domineeriv väljend pea kõikidel maailma turismialastel konverentsidel, messidel, riiklikel kohtumistel, mis eelmisel aastal toimunud ja veel sel aastal aset leiavad; aga ka igapäevasel tasandil reisifirmade tootekataloogides ja otsingusõnana otsingumoorites. Samuti ei saa sellest mööda ka meie Eesti turismimaailm – kestlik turism on kandev märksõna nädalavahetusel toimuval Touresti messil, kus sel teemal toimuvad ettekanded ja arutelud, pakutakse sellest kantud reisiideid ning mess ise proovib kasutada uusi kestlikumaid lahendusi.