Heigo Kaldra: uks vajaliku oskustööjõu sisselaskmiseks pole isegi mitte paokil

Tööturul kriis süveneb ja suurim probleem on endiselt tööjõupuudus, aga ka varimajanduse ja kahtlaste skeemide kasutamise jätkuv kasv personalivahenduses ning tööjõu hankimisel. Manpoweri tegevjuht Heigo Kaldra leiab, et valitsus peab leidma viisid ja meetodid illegaalse ja/või makse mittemaksva tööjõu sissevoolu takistamiseks ja/või maksustamiseks.

Manpoweri tegevjuht Heigo Kaldra. Foto: Manpower

Üks mõte on kaaluda rendiettevõtete üle kontrolli tõhustamist (sh nt litsentsimisega). Veel üks võimalus on suurendada renditöö tellija ehk kasutajaettevõtte vastutust. Praegu on see põhimõtteliselt null, aga peaks olema jagatud vastutus tööjõudu vahendava personalifirmaga. Petuskeemid väheneksid radikaalselt.