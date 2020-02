Mihkel Tammo: lumehelbekesed on meie kullatükikesed

Mihkel Tammo. Foto: Raul Mee

Noored käituvad nii, nagu nad käituvad, sest nad ei ole nõus rohkem panustama maailma väärarengu toitmisse; muutuma ei pea mitte noored, vaid maailm, kirjutab tööstur Mihkel Tammo.

Paaril viimasel aastal on süvenenud trend halvustada noori. Nimetagem neid "noori" millenniumilasteks. See termin jaotub omakorda kaheks põlvkonnaks. Põlvkonna Y noored, kes on sündinud aastatel 1980–1994, ja generatsioon Z sellest hiljem.