Kaspar Lind: maksuameti bürokraatiamasin laamendab pimesi

Halb haldus on see, mis tekitab ausates kodanikes usaldamatust, hirmu ning põhjustab neile kannatusi ja ebamõistlikke kulusid. Samuti bürokraatiamasin, mis laamendab pimesi ja üksikut kodanikku väga millekski ei pea. Millegi sellisega on paraku silma paistnud maksu- ja tolliamet, mis on langenud õngitsuskirjade saatjate tasemele, saates välja 5000 kirja, kirjutab ATTELA Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner Kaspar Lind Eesti Maksumaksjate Liidu ajakirjas „MaksuMaksja“.

Nagu on selgunud, siis suur osa inimestest on kirja saanud täiesti põhjendamatult ning kiri ei ole lihtsalt kehvalt koostatud, vaid lausa valesid täis. Ma ei tea, millise haridusega inimene sellise kirja vormi koostas, kuid juriidilist haridust tal olla ei saa. Ma ei taha uskuda, et Eestis on juristidiplom antud inimesele, kelle arvates omandivahetus kinnistusraamatu andmetes tähendab ainult müügilepingu sõlmimist. Just see nähtub aga maksu- ja tolliameti (MTA) saadetud kirjast. Kirjas pakutakse ainsa lahendusena võimalust maksud ära deklareerida ja maksta. Vähe sellest, kirjade saatmise juurde on käinud tavapärane riigiasutuse initsieeritud meediakampaania halvustavas toonis pealkirjadega sellest, kuidas „Maksuamet võttis eluaseme müüjad pihtide vahele“ või kuidas „Maksuamet nügib üürileandjaid: aastas jääb laekumata kümneid miljoneid“.