Jaak Roosaare: Eesti ainulaadne võimalus koroonaviirusest kasu lõigata

Laename negatiivse intressiga eurosid, nagu homset poleks, investeerime taristusse, ja Eesti võidab sellest kriisist, kirjutab investor Jaak Roosaare arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Jaak Roosaare. Foto: Liis Treimann

Viimase 72 tunniga on maailm muutunud. Senine üha kiirenev globaliseerumine ja Euroopa Liidu ühtsustamine keerati mõeldamatu kiirusega 180 kraadi ringi ning tänaseks on uus reaalsus see, et iga riik üritab oma piirid võimalikult kiiresti sulgeda ja ise hakkama saada.