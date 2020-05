Rainer Vakra vastulause: rohelises Tallinnas hävitavad autod metsa

Rainer Vakra. Foto: Liis Treimann

Tallinna linnajuhid on seisukohal, et rohealade ja linnametsade kaitsmine on valimiskampaania, kuigi see peaks olema pealinna kindel poliitika ja vankumatu eesmärk, kirjutab Tallinna volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Rainer Vakra.

Autoliikluse eelistamine ja roheala läbilõikamine on lühinägelik ja lubamatu.