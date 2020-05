Andre Nõmm: mis seis meil rahapesuga on?

Andre Nõmm. Foto: Liis Treimann

Meil ei ole hetkel kõige parem seis pankade minevikupattude tõttu. Tuleme rasketest „rahapesu juhtumitest“ ja eemalt vaadatakse Eestit pigem kui „rahapesu riskiga maad“, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm asutuse blogis.

Danske Panga ja Swedbanki juhtumeid esitatakse näidiskaasustena arvukates käsitlustes ning teiste seas põhistatakse nendega muudatuste tegemise vajadust Euroopa Liidu rahapesualases järelevalves. See on paraku tõsiasi. Rahapesu on siin jutumärkides põhjusel, et sõna on laiema tähendusega, kuna pankadelt eeldatakse läbipaistvat pangandust, mitte kõik ei ole kvalifitseeritav rahapesuna selle õiguslikus tähenduses.