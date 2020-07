Hans Pajoma: toetus, mis päästaks ka homse päeva

Hans Pajoma. Foto: Urmas Kamdron

Laenugarantiide kõrval võiks soodustada investeeringuid ettevõtete omakapitali, kirjutab Coop Panga äripanganduse juht ja juhatuse liige Hans Pajoma.

Igas kriisis kehtib ütlus: „cash is the king“. Kui ettevõttel on vaba raha ning piisavalt kapitali, ei pea ta muretsema oma ellujäämise pärast, vaid leiab kriisis endale võimalusi.