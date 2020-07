Analüüs: millistesse tehingutesse liigutab koroona rahamägesid?

Egert-Gerret Kreek, Raul Ruubel. Foto: Erakogu

Me siseneme uude normaalsusse. Mõned sektorid muutuvad alatiseks — nagu ka viis, kuidas me äri ajame — ja paljud neist muudatustest on lähiajal tehtavate tehingute tagajärg, kirjutavad PwC Eesti tehingute nõustamise konsultant Egert-Gerret Kreek ja PwC Eesti tehingute nõustamise juhtivkonsultant Raul Ruubel.

Kriis toob alati kaasa ka uusi ärivõimalusi ning üheks levinumaks on M&A (ühinemiste ja ülevõtmiste) aktiviseerumine. Järgnevalt analüüsime kriisi mõju mõnedele ärivaldkondadele ning toome välja kaheksa aspekti, mida tehingutega seoses silmas pidada.