Neeme Korv: nii jätkame - reipalt, igaüks armastatud rajal

Neeme Korv. Foto: Andras Kralla

Mitmed viimastel päevadel avaldatud ettevõtete majandustulemused näitavad, et kukkumine pole olnud summa summarum nii hirmus, nagu kardeti. Kahe katku vahelisel ajal – eeldades, et koroonaviiruse teine laine mingil kujul tuleb – on olnud märke kiiremast taastumisest. Seda tõukab tagant üks oluline mootor, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Ettevõtte käive teises kvartalis ei olnud mullusest kehvem, rääkis joogitootja A. Le Coqi juht Tarmo Noop Äripäevale. Horeca sektor on kiiresti taastunud, nähes juba juunis elavnemist sihtturgudel, samuti taastusid hinnad, nentis kalatootja PRFoodsi juht Indrek Kasela. HKScani müügitulu kasvas teises kvartalis ja viis ettevõtte ka kasumisse.