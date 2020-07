Kristina Kallas: kiirlaenule ja võlgadele ehitatav Eesti

Jõudsime riigina oma nišis parimate klubisse, ent hakkasime seejärel peenhäälestama ja oleme nüüd kaotanud pinna sootuks jalge alt. Populaarseima parlamendivälise erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas kirjutab Äripäeva essees, et valitsus annab segaseid signaale ning võtab kiirlaenu ilma igasuguse arusaamata, kuidas raha kasvama panna. Plaan puudub ka opositsioonil.

Me ei oska enam tulevikust rääkida ega tulevikult midagi oodata. On tunda kõikjal maailmas valitsevat ärevuse tunnet, et tulevik ebaselge ja meie enda tahe seda kujundada on kustunud. See on erakordselt halb ühele väikesele riigile, kes on maailmakaardil eksisteerinud napi sajandi ja sedagi vahepealse pika pausiga.