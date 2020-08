Kadri Tammai: kas start-up´id otsivad raha või raha start-up´e?

Kadri Tammai, Tehnopol Startup Inkubaatori juht. Foto: Erakogu

Enamik start-up´e ei suuda oma toodet või teenust arendada valmis vaid enda raha toel. Käibe pealt maailma vallutamine on pigem erand kui reegel. Kuidas ja kust leida õiget investorit, küsib Tehnopol Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai Äripäeva iduportaalis foundME.

Kriisi puhkedes turud hetkeks justkui külmusid. Kõik olid ootel, mis saama hakkab, kui kaua seisak kestab. Õhus oli selgelt rohkem küsimusi kui vastuseid. Täna on rohkem neid, kes usuvad, et teine ja võib-olla ka kolmas koroona laine küll tuleb, aga see ei halva majandust enam samaväärselt.