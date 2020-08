Mihkel Nestor: meil läheb praegu oodatust paremini

Mihkel Nestor. Foto: Raul Mee

Töötuse oodatust aeglasem kasv annab majandusele lootust, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Töötuse kasv on jäänud oodatust väiksemaks. Kindlasti on olnud abiks töötasuhüvitise meede, kuid veel tähtsam on see, et olukord majanduses pole pöördunud nii süngeks, kui oli põhjust arvata märtsis.