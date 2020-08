Vaatleja Valgevenest: mida otsustab Putin?

Vladimir Putin ja Aleksandr Lukašenka. Foto: AP / Scanpix

Võrreldes Ukrainaga on Valgevene veidi paindlikum ja ehk isegi sisukama majandusega riik ning võimalik, et leiaks vabamates oludes kiiremini turge ja tellijaid, kui tahes-tahtmata saabuva segaduse ajal ei tõmba pikimat kõrt Kreml, kirjutab vaatleja Erki Loigom sotsiaalmeedias.

Kahtlemata on vajalik, et eelmisesse sajandisse passivad võimumudelid kaasajastuksid. Diktatuuril pole Euroopas kohta, tegemist on igapäevase ja sageli vägivaldse riigivargusega. Hirmu abil valitsetaval ühiskonnal pole meie naabruskonnas pikka iga (25+ aastat on maailma ajaloos ümardamisviga?), aga inimeste peksmist ja surnukspiinamisi ei ole siiski võimalik mitmemõtteliselt tõlgendada.