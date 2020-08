Merli Üle: kuidas linnavõim ja mugavustsoonis äri teineteist leidsid

Merli Üle. Foto: Erakogu

Korterite lühirendi reguleerimisel Tallinnas – mis nägi välja nagu uudse teenuslahenduse teadlik väljasuretamine - leidsid ühise keele linn, turismifirmad ja korteriühistud, kirjutab Elisa äriarenduse osakonna juht Merli Üle.

Tallinn käivitas mõnda aega tagasi jõuliselt lühiüürikorterite turu regulatsiooni. Reguleerimine ise ei ole halb, kui see aitab päris probleeme lahendada. Mis aga sellel pildil tegelikult kangastus? Nägime, et teemapüsituse juures on mõjutatud osapoolte sõnavõtud diskussiooni välistavad ja soovivad jätta mulje, et tegu on ainuvõimaliku lahendusega.