Vastulause: pole vahet, mis värvi on lennuk, peaasi, et on ühendusi

Toomas Uibo. Foto: Liis Treimann

Äripäev pole kas osanud või soovinud endale selgeks teha, kuidas tänane riiklik lennufirma üles on ehitatud ja kuidas ta viimsel ajal toiminud on, kirjutab Xfly (Regional Jet) turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo sotsiaalmeedias vastulausena Äripäeva juhtkirjale.

Mina olen ikka mõelnud, et see väljaanne seisab ettevõtluse ja eriti eksportivate ettevõtete poolel, aga võta näpust. Suure pesuveega on roosa leht valmis aknast välja viskama ühe Eesti edukaima eksportija, kes loob sadu tarku ja kõrget lisandväärtust pakkuvaid töökohti ja annab tööd kaudselt tuhandetele inimestele ning kelle najal seisab suuresti kogu Eesti lennundussektor, seda kuni lennuakadeemiani välja.