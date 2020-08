Nordical lubatakse 30 miljoni eurose riigiabiga edasi minna

Nordica juht Erki Urva pidi ootama märksa pikemalt Euroopa Komisjoni heakskiitu riiklikule abile kui näiteks Lätis tegutsev airBaltic. Foto: Andras Kralla

Euroopa Komisjon kiitis eile heaks Eesti 30 miljoni euro suuruse meetme, millega suurendatakse riigile kuuluva lennufirma Nordica aktsiakapitali ja antakse talle subsideeritud intressiga laenu. Kava kiideti heaks riigiabi ajutise raamistiku alusel.

Konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles, komisjoni teates, et Nordicale kuulub Eesti majanduses ja riigi lennuühenduse tagamisel tähtis koht. "Ta on riigi lennundussektori suurim tööandja. Koroonaviiruse puhang on lennundussektorit rängalt kahjustanud ja ettevõte on kandnud suurt kahju. Selleks, et Nordica saaks tegevust jätkata, tehakse talle kapitalisüst ja antakse subsideeritud intressiga laenu ilma liigseid konkurentsimoonutusi põhjustamata," ütles Vestager.