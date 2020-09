Advokaadid: kaugtöö populaarsus nõuab tööõiguse kaasajastamist

Kodukontor. Foto: Veiko Tõkman

Kui soovime, et Eesti oleks jätkuvalt tuntud kui innovaatiline e-riik, peab arengutega kaasas käima ka tööõigus, kirjutavad Soraineni vandeadvokaat Karin Madisson ja advokaat Nele Suurmets.

COVID-19 pandeemiast tulenevalt on väga suur hulk tööandjaid pidanud rakendama töötajate suhtes kaugtööd ning eksperdid ennustavad, et kaugtöö tegemine jätkub tulevikus tunduvalt suuremal määral. Töötamise mudel muutub täielikult ning tavapäraseks kujuneb kaugtöö ja püsikontori hübriid, seda peamiselt töötajate soovidele vastu tulles ja mitte seetõttu, et vaid tööandjad seda nõuaksid.