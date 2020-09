Anu Einberg: kui me kontoris enam pinksi ei mängi

Anu Einberg. Foto: Erakogu

Kaugtöö on mõtteviisi, mitte digitaliseerumise küsimus, kirjutab tarkvara- ja tootearendusettevõtte Mooncascade OÜ tegevjuht Anu Einberg.

Kevadel avastasid paljud ettevõtted end olukorrast, kus üleöö oli vaja kaugtööle üle minna. Ühest küljest oli see kindlasti raske, sest muutus toimus äkki. Teisest küljest said ettevõtted ka tänu sellele palju andeks – paljud asjad olid ligadi-logadi, kuid kõigil oli selge, et see on ajutine ja tingitud ülemineku äkilisusest.