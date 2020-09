Arvamusliidrid: sel koroonasügisel tuleb nii mõndagi teisiti teha

Ehitusettevõtja Aivar Tuulberg ütleb, et ühest küljest ei tee nemad sel sügisel midagi väga teisiti. "Olukorras, kus riigihangetel on hinnad meie jaoks ebaloomulikult odavad, osaleme me professionaalsest huvist, aga alapakkumistega kaasa ei lähe." Foto: Andras Kralla / Äripaev