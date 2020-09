Andres Suimets: parim aeg hakata börsil aktsiaid ostma on täna

Swedbank Marketsi finantsturgude valdkonnajuht Andres Suimets leiab, et pikaajalise vaatega investoril ei ole midagi kaotada. Foto: Jake Farra

Soodsamaid aktsiahindu ootama jäädes ja õiget hetke valides võib väga lihtsalt jääda ilma börsi parimatest tõusupäevadest, kirjutab Swedbank Marketsi finantsturgude valdkonnajuht Andres Suimets.

Käesolev aasta on toonud Tallinna börsile uue hingamise. Teenustasude kaotamine on aidanud märkimisväärselt kasvatada tehinguaktiivsust ning toonud investeerimise juurde palju uusi huvilisi. Samal ajal pani koroonakriis proovile ka kõige tugevama distsipliiniga investorite närvikava ning nii kogenud kui uued aktsiahuvilised kahtlevad, kas pärast aktsiahindade kiiret taastumist on hea aeg aktsiatesse investeerimiseks või tuleks oodata soodsamaid hinnatasemeid.