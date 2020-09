Välisinvestorid lahkuvad Tallinna börsilt. No ja mis siis?

Foto: Anti Veermaa

Äripäev kirjutab täna, et välisraha pageb Tallinna börsilt. Ärme lase endal sellest tuju langeda, vaid võtame väikeinvestoritena omaks meie idufirmade suhtumise, kus koduturuks on terve maailm, leiab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev seisab loomulikult kõikvõimalikult selle eest, et Tallinna börsile juurde tuua atraktiivseid ettevõtteid. Aga Eesti firmad pole kapitaliturult raha kaasamisel just ülemäära usinad. Riigifirmasid ei taha jälle võimupoliitikud enda lõa otsast lahti lasta. Viimasel kümnendil on Tallinna börsi tootlus jäänud muu arenenud maailma börside tootlusele pidevalt alla. Pluss hetkel peab ka börsi suurim firma Talllink tõeliselt eksistentsiaalset olelusvõitlust. Samas pole muul Euroopalgi kuigi hästi läinud.