Andres Huul: mis on ettevõtlikkuse valem?

Andres Huul. Foto: Erakogu

Mis see ettevõtlikkus õigupoolest on ja kas selle saavutamiseks on mingisugune imevalem, kirjutab ettevõtlusnädala eel maakondlike arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige Andres Huul.

Ettevõtlikud inimesed on kõik erinevad, aga neil on mitmeid ühiseid jooni. Nad on pealehakkajad, kes mitte lihtsalt ei unista suurelt, vaid viivad oma unistused ellu. Ettevõtlikud on valmis seatud sihtideni jõudmiseks pingutama ning kõvasti tööd tegema.