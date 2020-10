Andree Raid: kinnisvarainvestorid, palun rahakott valmis panna

Andree Raid. Foto: Erakogu

Kinnisvaraturul läheb keerulisemaks. Nutikas (kinnisvara)investor teab, et parimad ostud tehakse ajal, mil veri on tänavatel. Tõsist verevalamist kinnisvaraturult ootama ei peaks, kuid mõistlik on rahakott valmis hoida, kirjutab kinnisvarabüroo Raid & Ko juhataja Andree Raid.

Töötuid on koroonaajal juurde tulnud kümnetes tuhandetes. Palgatõusudel on lähitulevikuks kriips peal. Nii on inimestel vähem raha kulutada. See seab piirangud kinnisvaraturul tegutsevate ostjate arvule ehk nõudlusele.