Ekspert: kinnisvaraturg jõudis tagasi buumiaega

1Partner Kinnisvara statistika järgi jõudis tagasi kriisieelsele tasemele. Pildil on Pärnu kesklinnast veerand tunni kaugusel asub Nurmenuku uusarendus, millel eriti hästi läinud ei ole. Foto: Andras Kralla

Septembris müüdi Tallinnas 806 korterit, mis on mullusega samal tasemel. Korteri ruutmeetri keskmine hind on eelmise aasta septembriga võrreldes tõusnud üheksa protsenti, selgub kinnisvarafirma 1Partner Maa-ameti statistikast.

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul oli tänavune september kinnisvaras täiesti tavapärane ning paistab, et praeguseks on viiruse mõjud sektoris taandunud. „Juba poolest juulist oli tunda, et inimesed elavad tavalist elu edasi ja kel ikka kodu vaja vahetada, see teeb tehingu ära. Tehinguni jõudmine võtab tavaliselt veidi aega ning suvel taastunud turg jõudis nüüd statistikasse,” ütles Vahter.