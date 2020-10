Uuring: tööandja peab tegelema mainega, sisuliselt

Monika Peetson. Foto: Erakogu

Eestis on Baltikumi kõige rahulolevamad töötajad: nad hindavad enim tööandja head mainet, võimalust teha ettevõttesisest karjääri ning tööandja keskkonnateadlikkust, kirjutab personali sihtotsingufirma Amrop Eesti partner Monika Peetson.

Amropi Balti riikide tööandjate atraktiivsuse uuringu värsked tulemused näitavad, et 79% töötajatest on oma tööandjaga rahul ning ainult üks töötaja kolmest (28%) on viimase aasta jooksul otsinud uut töökohta. Veelgi enam, töötajatele on tööandja valimisel varasemast palju olulisem tööandja maine.