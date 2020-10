Jaanus Tiisvend: elektriautode laadimisturule mahub mitmeid pakkujaid

Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend Foto: Raul Mee

Elektriautosid on Eestis küll suhteliselt vähe, kuid konkurents võimaluste avardamise nimel on elav. Rääkida sealjuures monopolist on eksitav. See, mis elektriautode avalikus laadimisvõrgus toimub, baseerub puhtal kujul turumajandusel, kirjutab Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.

Oleme riigina küll Euroopa kiireim süsinikuheitmete vähendaja, kuid autopark tossab rohkem kui kusagil mujal Euroopas. Elektriautosid on registreeritud vaid 1550, millest kolmandiku moodustavad eelmise põlvkonna Mitsubishi iMievid. See on tänane seis.